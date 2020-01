Carlos Sainz, 57 anni, ha vinto la sua terza Dakar. L’edizione di quest’anno, per la prima volta, si è svolta in Arabia Saudita. Il pilota spagnolo, in corsa con una Mini, aveva già conquistato le edizioni del 2010 e del 2018. Vincitore di quattro tappe, Sainz ha preceduto di 6’21’’ il detentore del titolo, il qatariota Nasser al-Attiyah su Toyota, e di 9’58’’ il francese Stéphane Peterhansel (Mini). Nella categoria delle moto ha invece trionfato Ricky Brabec (Honda): è il primo americano nella storia del rally a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e l’australiano Toby Price (KTM, detentore del titolo). La Dakar, il più grande rally-raid del mondo, dopo l’Africa e il Sudamerica quest’anno ha scoperto l’Arabia Saudita, che si è aggiudicata anche le prossime quattro edizioni.