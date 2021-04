Protagonista con la maglia biancoblù numero 12 tra il 1977 e il 1988, Gabriele «Vecio» Fransioli non ha mai smesso di seguire il suo Ambrì Piotta. Neppure in tempi di COVID-19. L’ex capitano leventinese, oggi 61.enne, ci parla di questa tormentata stagione e si prepara a dire addio alla Valascia.

Questo Ambrì l’ha delusa?«Non direi. Visto il livello della squadra, mi aspettavo che avrebbe lottato per evitare l’ultimo posto e che difficilmente potesse centrare un exploit. A queste premesse si è aggiunta la sfortuna: è stata una stagione tribolata per via del virus, ma anche per alcuni infortuni pesanti. D’Agostini non ha praticamente giocato, Nättinen si è invece dovuto fermare ben tre volte. Al di là delle sconfitte, io ho visto un gruppo disposto a battersi fino alla fine, senza risparmiarsi....