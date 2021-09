Non sappiamo se il futuro allenatore del Lugano abbia seguito il match contro il Basilea. Immaginiamo di sì, probabilmente alla tv. Senza la necessità di farsi pescare tra le facce presenti a Cornaredo. Forse, sino a ieri, c’era ancora qualcosa a trattenere la sua mano. A frenarne la firma, sul contratto messo sul tavolo dalla nuova dirigenza bianconera. «Contro il Neuchâtel Xamax, per la sfida di Coppa in programma venerdì, la squadra avrà quasi sicuramente una nuova guida» ha assicurato il coordinatore dell’area sportiva Carlos Da Silva. «Siamo alle battute finali». Fossimo nel diretto interessato, comunque, ci affretteremmo a stringere le mani necessarie. Perché ad attenderlo sarà una squadra di valore. Una squadra da applausi, anche. Eccola la costante dello splendido pomeriggio vissuto...