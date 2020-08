I club svizzeri di calcio e hockey tornano a sognare stadi ricolmi di tifo e passione. Quantomeno per metà. Con l’allentamento del limite di 1.000 spettatori a partire da ottobre, c’è spazio per immaginare una stagione un po’ più vera. E, va da sé, sostenibile sul piano finanziario. La prudenza resta comunque d’obbligo. Entro il 2 settembre - lo ricordiamo - Confederazione e Cantoni dovranno partorire dei criteri i più uniformi possibili per le autorizzazioni da concedere (o meno) alle società. Mentre proprio domani è in programma la riunione fiume della Lega hockey dalla quale verosimilmente emergerà una nuova data per l’inizio del campionato, per ora fissato il 18 settembre. La Swiss Football League dovrebbe fare lo stesso. E gli altri? L’apertura delle strutture sportive a un pubblico più corposo è programmata anche altrove? E se sì con quali precauzioni?

In Francia fino a 5.000

La situazione al di fuori dei nostri confini assomiglia tanto all’immagine fornita da un caleidoscopio. Eterogenea e, soprattutto, mutevole. Comprensibile, considerata la variabile impazzita del momento: il coronavirus, ovvio. Partiamo dal mondo del pallone e dalla Bundesliga, primo grande campionato a ripartire dopo il lockdown della scorsa primavera. Il via del torneo è agendato il 18 settembre, ma la probabilità di rivedere il pubblico sulle tribune è bassa, per non dire bassissima. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn è stato chiaro: «Con questo andamento dei contagi, il ritorno allo stadio dei tifosi è tutto fuorché una priorità». E i colleghi dei singoli Länder - chiamati come i Cantoni svizzeri a gestire l’affluenza negli stadi - non la pensano diversamente. La Lega calcio germanica puntava a riaperture parziali, con biglietti nominali, senza posti in piedi e men che meno vendita di bibite alcoliche. Sino al 31 ottobre, però, le partite rischiano di restare a porte chiuse. Il tutto mentre nella vicina Austria l’obiettivo massimo dichiarato è quello delle 10.000 persone.

Protagonista di un affrettato annullamento dell’ultima stagione, la Ligue 1 aprirà le danze tra i top campionati europei. Il primo turno della nuova stagione è infatti pianificato per venerdì 21 agosto. E stando alle ultime direttive del Governo francese potranno assistere agli incontri anche 5.000 spettatori. Un tetto, questo, valido sino al 31 agosto per le grandi manifestazioni e addirittura derogabile con l’accordo dei prefetti regionali. Il netto aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni potrebbe però far crollare ben presto il castello.

Tanta incertezza in Spagna

In Italia la situazione è invece fluida. Da un lato la partenza della Serie A 2020-21 è già stata ufficializzata per il 19 settembre. Dall’altro però è tutto fuorché chiaro se la gente potrà tornare allo stadio. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora spinge affinché siano le Regioni a concedere o meno un lasciapassare ai tifosi. Il tutto, ad ogni modo, a precise condizioni e con un’occupazione massima del 30-40% degli impianti. In questo modo San Siro e l’Olimpico potrebbero accogliere tra i 30-35.000 spettatori, mentre l’Allianz Arena di Torino si fermerebbe sotto quota 20.000.

Se la Premier League sta ragionando su uno scenario simile in vista del «kick off» del 12 settembre - testando ora alcuni eventi in presenza e prevedendo l’uso della mascherina - decisamente più fosco è il futuro prossimo della Liga. Anche in questo caso si dovrebbe partire il 12 settembre, ma le attuali avvisaglie di una seconda ondata e l’elevato numero di casi positivi tra i club (una ventina) non fanno dormire sonni tranquilli. A luglio si immaginavano stadi riempiti nella misura del 20-30%, oggi è molto più probabile un’estensione del divieto d’entrata.

La KHL riparte per prima

Dai rettangoli verdi alle piste di ghiaccio la musica resta polifonica. Alla vana ricerca dell’immunità di gregge, la Svezia ha previsto di far tornare l’hockey protagonista a partire dal 19 settembre. Pochi giorni dopo, il 25 settembre, dovrebbe invece toccare alla Ice Hockey League (l’ex Ebel), il campionato austriaco a cui partecipano anche club italiani, ungheresi e slovacchi. Un problema non indifferente, al quale bisogna aggiungere le competenze in mano ai singoli Land. Questi - tenuto conto dell’evoluzione dei contagi e delle infrastrutture - potrebbero aprire a 4.000 tifosi in uno stadio così come prevederne al massimo 500 in un altro. Alla faccia dell’uniformità.

Chi invece ha deciso di ritardare l’avvio della nuova stagione è la DEL, la lega tedesca. Non si partirà né in settembre né in ottobre, bensì il 13 novembre. Il calendario aggiornato dovrebbe venire presentato tra un mese, ma i club hanno già chiarito che le condizioni di gioco dovranno essere sostenibili. Tradotto: a quella data un certo numero di spettatori dovrà poter entrare allo stadio.

Di certo le tribune non resteranno vuote in Russia, dove la KHL scatterà già il 2 settembre. Le restrizioni per il pubblico ad ogni modo non mancheranno e a dipendenza delle regioni l’occupazione delle piste potrà variare (si stima dal 10 al 50%). Proiezioni, calcoli e percentuali che fanno discutere mentre negli Stati Uniti la NHL sta vivendo dei playoff sui generis. Già, Oltreoceano la prossima stagione è ancora un concetto astratto e lontano. Forse si inizierà in dicembre. E, si sogna, con i tifosi sulle tribune.

