Racioppi 4 Non ha colpe sulle reti incassate e anzi, in un paio di occasioni ci mette una pezza.

Lotomba 3,5 Si nota pochissimo anche lui. Era dato per acciaccato alla vigilia e probabilmente non era al 100%.

Imeri 3,5 Lustrinelli gli dà fiducia e lo schiera da titolare. Lui non la ripaga, sbagliando davvero troppi passaggi in fase di costruzione.

Ndoye 3,5 È meno vivace del solito e non riesce a far salire la squadra tenendo palla in attaco.

Mambimbi 3 Come Imeri viene schierato per la prima volta da titolare e non lo si nota per nulla.