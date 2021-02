Per inseguire il suo sogno ha lasciato 13.enne la Repubblica Ceca. Oggi, dopo tante esperienze in giro per la Svizzera e un’annata in Nordamerica, a 20 anni Petr Cajka è a tutti gli effetti un giocatore dell’Ambrì Piotta. Con tanta voglia di crescere e di affermarsi nel nostro campionato dopo aver dato una grossa mano ai Rockets.

L’allenamento è già terminato da un pezzo, ma Petr Cajka è ancora sul ghiaccio della Valascia. Prova alcuni esercizi, si allena al tiro e discute a lungo con Brendan Perlini. Faccia pulita, modi educati e inglese perfetto: un ragazzo semplice ma con le idee ben in chiaro. Che ha vissuto senza troppo stress il passaggio dai Ticino Rockets - dove era stato prestato dal Losanna -all’Ambrì Piotta. «Non posso dire - spiega Cajka - che il mio passaggio dai Rockets all’Ambrì...