Nove gol in quindici partite. Inti Pestoni è talmente «on fire» che per intervistarlo decidiamo di piazzarci vicino a un estintore. Con una doppietta d’autore, il topscorer leventinese ha regalato all’Ambrì un successo in rimonta sul Losanna. Per 25’ i biancoblù si sono accontentati di provarci con delle ripartenze mal gestite, permettendo agli ospiti di condurre il gioco. Poi, dopo il 2-0 vodese, hanno cambiato ritmo. Burren ha rapidamente riaperto i conti, quindi è entrato in scena il «figlio della valle», fin lì rimasto nell’ombra.

«È stato importante reagire dopo il loro raddoppio», afferma Inti. «Non stavamo giocando bene, abbiamo permesso al Losanna di passare tanto tempo nella nostra zona ed eravamo sotto pressione. La nostra prima linea ha trovato un ottimo cambio in attacco, rimettendoci...