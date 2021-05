Manca ancora una partita al termine della stagione. Ma Maurizio Jacobacci sembra usare già parole di bilancio. Dopo quattro sconfitte consecutive e alcune settimane difficili, il tecnico del Lugano assapora il momento. Il gusto della vittoria, già. Il 3-1 contro il Sion, per «Jaco», vale tantissimo. E, appunto, alimenta discorsi che vanno oltre i 90 minuti di Cornaredo. «Sono davvero orgoglioso del mio gruppo» afferma l’allenatore. «La squadra ha dato una risposta importante a chi credeva che fosse spompa. Che non avesse più nulla da dire in questo finale di stagione». Al contrario è arrivata una reazione importante. Che non permetterà tuttavia ai sottocenerini di giocarsi fino all’ultimo l’Europa. «È un peccato, certo» ammette Jacobacci. «Ma se facciamo un passo indietro e riportiamo le lancette all’inizio del campionato, sappiamo bene cosa recitavano i pronostici. E cioè che il Lugano avrebbe dovuto lottare per non retrocedere. La mia squadra, invece, non ha mai avuto a che fare con il fondo della classifica durante il torneo». E ora? Il mister dei bianconeri continua a dirsi «sereno». «A dipendenza di cosa succederà sul fronte societario, arriverà anche il giorno dei colloqui e dei confronti. Ci sono molte cose che vanno discusse. E il mio contratto non è la sola. Garanzie per il futuro? Più che altro credo che smantellare quanto costruito in questi mesi non sia positivo per nessuno. Se si vuole continuare è importante poterlo fare su un certo livello». Di certezze, nonostante giugno si avvicini insistentemente, tuttavia non ce ne sono. «Comunque andrà, ho vissuto dei bellissimi momenti a Lugano» afferma quindi Jacobacci, occhi sgranati e parole sincere. «Sono qui da un anno e otto mesi e in questo periodo ho trovato un clima di lavoro ideale. Di più: alla fine le dispute con il presidente Angelo Renzetti sono state pochissime. Mentre il rispetto dei giocatori e l’ottima collaborazione con il resto dello staff, quelle non sono mai mancate. Ognuno vorrebbe operare in questa maniera. E altrove, ve lo assicuro, non è sempre così».