«L’italiano Marcell Jacobs è il nuovo uomo più veloce del mondo». L’erede di Usain Bolt. Il timbro del New York Times sulla notizia che nessuno avrebbe mai pensato di scrivere spazza via ogni cattivo pensiero. No, per chi vive oltreconfine non è un sogno. Né un film. La gara regina delle Olimpiadi, i 100 metri piani, la più bella e la più emozionante, è stata a Tokyo anche la più inattesa e imprevedibile. Poco meno di 10 secondi vissuti in totale apnea, da chi corre e da chi guarda, si sono chiusi con il trionfo di un ragazzone nato in Texas ma poco a suo agio con la lingua inglese. Un 26.enne padre di tre figli entrato di diritto nella storia dopo aver deciso di sfidare il vento.

L’Italia è in festa. Quasi incredula. Non tanto perché cinque minuti prima del fulmineo sprint di Jacobs un altro...