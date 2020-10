«Interrompere una stagione in corso non è mai una decisione facile, ma con Ivan, Centri Porsche Ticino e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa avventura, ci siamo trovati perfettamente d’accordo nel valutare che non aveva molto senso andare avanti sino alla conclusione del campionato» ha detto Camathias. «È una decisione sofferta ma totalmente condivisa. La macchina è andata distrutta, i tempi per ripristinarla sono strettissimi, e sebbene siamo ancora quarti in campionato le nostre chance di lottare per il titolo sono svanite. Senza poter battagliare per un obiettivo sportivo concreto, non ha molto senso affrontare le due ultime trasferte, peraltro in un contesto che torna ad essere difficile per il deteriorarsi della situazione sanitaria in tutta Europa. Aggiungo che l’episodio vissuto a Zandvoort ci ha lasciato alquanto perplessi sia circa il comportamento di certi rivali sia circa i giudizi di chi dovrebbe essere preposto alla tutela della sportività e dell’equità delle competizioni. Meglio, allora, guardare avanti e concentrarsi sui programmi per la stagione ventura, che ci vedranno ancora insieme, in una situazione, speriamo, di ritrovata normalità».