Julius Nättinen sarà out per 2 settimane. L’Hockey Club AmbrÌ-Piotta comunica oggi che l’attaccante finlandese Julius Nättinen sarà costretto a stare lontano dal ghiaccio per circa due settimane. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore classe ‘97 ha evidenziato un piccolo strappo di un muscolo nella zona inguinale. Il club leventinese augura a Julius una pronta e completa guarigione.