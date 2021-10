All'ultimo acquisto in casa SAM di sicuro l'esperienza non manca, come pure la mentalità giusta: «Cerco sempre di essere positivo, ho fiducia nei miei mezzi, mi fa sempre trovare pronto per fare quello che serve per la squadra, il lavoro dietro le quinte, un rimbalzo, la difesa, sono un giocatore d'energia. Un po' alla Draymond Green diciamo, questi sono i tipi di giocatori che mi piacciono e che cerco di essere». Le 6 stoppate rifilate ai malcapitati Starwings al debutto stagionale sono un buon indicatore in tal senso. Pur essendo arrivato in chiusura di mercato, l'ala passata anche da Friburgo si è fatta subito trovare pronta: «La forma fisica per me è fondamentale, di fatto non stacco mai. Posso dire che più invecchio più miglioro, perché al fisico che regge posso aggiungere l'esperienza accumulata negli anni». Esperienza da portare in un gruppo che da par suo di certo non ne fa difetto. E che per il momento sembra farne buon uso, mettendola a disposizione l'uno dell'altro. Un'impressione confermata non solo dall'ambiente in allenamento, ma anche dalla parole di James: «Si respira molto altruismo in squadra, non ci sono primedonne, sappiamo tutti che è necessario fare un passo indietro se si vuole vincere e lo stiamo facendo. È una cosa che nasce in campo e fuori, abbiamo un ottimo «coaching staff», coach Gubitosa ha un buon polso nel tenere il gruppo e noi giocatori abbiamo abbastanza carattere per lavorare insieme, facendo gruppo anche fuori dal campo».