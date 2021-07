Caso di doping in seno a Swiss Olympic. Ne ha dato notizia lo stesso Comitato olimpico elvetico, specificando che l’atleta Kariem Hussein è risultato positivo alla sostanza proibita nicetamide (coramina) e al metabolita N-ethylnicotinamide. Hussein è stato sospeso per nove mesi dalla Camera disciplinare olimpica svizzera per i casi di doping.

Come organizzazione ombrello dello sport svizzero e del Comitato olimpico nazionale, Swiss Olympic si dichiara «scossa» da questo incidente, «in un momento in cui lo sport internazionale dovrebbe celebrare i Giochi olimpici di Tokyo».

«Il fatto che l’atleta accetti la sua sospensione e si assuma la responsabilità del suo reato merita il rispetto di Swiss Olympic» si legge ancora nella nota. «Tuttavia, l’infrazione e la conseguente sospensione sono un avvertimento per tutti gli sportivi che la prudenza non è mai troppa quando si tratta di integratori alimentari».

«Si spera che la sospensione di Kariem Hussein abbia l’effetto desiderato in questo senso. Allo stesso tempo, questo caso dimostra che il sistema di controllo in Svizzera funziona. La prevenzione è e rimane l’approccio più importante per Swiss Olympic, in collaborazione con Antidoping Svizzera e le federazioni associate, al fine di evitare tali casi in futuro».

Campione d’Europa 2014 nei 400 metri ostacoli, Hussein non parteciperà dunque a Tokyo 2020. In un comunicato, lo stesso Hussein ha affermato di accettare la decisione dopo che il suo ricorso contro la sospensione provvisoria è stato respinto. Hussein ha spiegato di aver ingerito una pastiglia di Gly-Coramin dopo la finale dei Campionati svizzeri, vinta in 48’’84 lo scorso 26 giugno a Langenthal. Il turgoviese, che aveva preso una prima compressa prima delle serie del venerdi, si dice dispiaciuto dell’errore. Ha supposto, erroneamente, che questo stimolante fosse autorizzato non solo in allenamento ma anche in gara.

