Sono svanite a Zurigo le speranze leventinesi di raggiungere i pre-playoff. All’Ambrì Piotta servivano almeno due punti per continuare a minacciare il decimo posto del Rapperswil, invece è arrivata un’altra sconfitta. È finita 4-2: dopo un brutto inizio, con due reti subite nei primi 8 minuti, i biancoblù hanno reagito e pareggiato grazie al power-play. Poi i Lions sono di nuovo scappati via.



Primo tempo

Pessimo inizio per l’Ambrì: dopo 54’’ lo Zurigo passa in vantaggio con Krüger, libero di colpire sotto gli occhi di Hächler. Al 7’25’’, con Trisconi appena rientrato da una penalità, Bodenmann raddoppia sfruttando la libertà concessagli da Fischer e Hächler nello slot. Dopo 10 minuti, i Lions contano 10 tiri in porta, l’Ambrì solo due appoggi innocui. Al 12’ ecco i primi segnali di vita leventinesi: Grassi insidia Waeber, poi Trisconi spreca una grossa occasione, tutto solo davanti al portiere. Superata un’altra inferiorità numerica, al 14’47’’ gli ospiti accorciano in power-play con un gran tiro all’incrocio di Perlini. Al 16’39’’ Fora pareggia dalla distanza, ancora in 5 contro 4.



Secondo tempo

Galvanizzato dalle due reti, l’Ambrì Piotta riparte con grinta e fiducia, mettendo tanta pressione su Waeber. Lo Zurigo torna a spingere dal 28’ con un’insistita azione della sua prima linea, interrotta da un fallo di Isacco Dotti. In power-play, Krüger sfiora il nuovo vantaggio. In seguito, sono i biancoblù a giocare con l’uomo in più: Fora e Kostner costringono Waeber al salvataggio in extremis. Al 33’ Ciaccio si supera su un inserimento di Diem, ma al 35’16’’ il portiere leventinese non può nulla su un assolo di Wick, sfuggito a Pezzullo per firmare la sua prima rete stagionale. Si chiude con altre due penalità sul conto di Perlini e Fischer.



Terzo tempo

La penalità incassata da Fischer nel finale del periodo centrale costa cara: al 40’54’’, infatti, Prassl porta i Lions sul 4-2 dopo un’insistita azione di power-play. Al 46’ Zwerger ci prova con un’azione personale nel traffico, ma Waeber fa buona guardia. Al 47’12’’ viene espulso Ngoy per una gomitata: stavolta il box leventinese regge senza affanno, andando anche a pungere con Zwerger e Müller. Quest’ultimo subisce anche un aggancio che riporta la parità numerica per 22 secondi, prima di un infruttuoso power-play biancoblù. Al 52’05’’ è ancora Fischer a lasciare i compagni in inferiorità, senza conseguenze. Al 56’30’’ Fora tenta l’assolo, rendendosi pericoloso. Cereda toglie Ciaccio e chiama pure il time-out al 59’50’’. Il risultato non cambia più.

