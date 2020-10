Nell’ovattata cornice di una PostFinance Arena a prova di coronavirus l’Ambrì Piotta esce sconfitto per 2-0 al termine di una prova incoraggiante. La squadra di Cereda paga a caro prezzo due reti subite in momenti topici del periodo centrale: l’inizio (gol capolavoro di Haas dopo 14 secondi) e la fine (rete in shorthand di Jeffrey a un secondo dalla sirena). Tante le occasioni sprecate dai leventinesi, ad immagine del power-play. Da sottolineare l’infortunio di Isacco Dotti per un fallo di Praplan punito con 5 minuti e penalità di partita. Proprio da quel infruttuoso power-play è nato il già citato raddoppio bernese, poi gestito fino alla fine.

Primo tempo

Non gioca il nuovo attaccante finlandese Julius Nättinen, ma in un colpo solo Luca Cereda recupera Michael Fora, Zaccheo Dotti e Stanislav Horansky, assenti nelle ultime uscite amichevoli. Concentrato sin dal primo cambio, l’Ambrì Piotta fa quadrato davanti a Damiano Ciaccio e rilancia con un gioco essenziale e pulito. I primi brividi per il nuovo portiere biancoblù arrivano attorno al 5’, con Pezzullo espulso per un fallo di emergenza su Scherwey, lanciato a rete. Il power-play bernese è minaccioso, Jeffrey colpisce l’asta al 5’54’’, ma gli ospiti si salvano. Per tutto il primo periodo i leventinesi confermano le buone impressioni iniziali e nel finale si rendono due volte pericolosi in superiorità numerica.

Secondo tempo

Passano appena 14 secondi e Gaëtan Haas si inventa l’1-0 del Berna con una grande azione personale. L’Ambrì Piotta reagisce bene, dapprima in power-play, poi con le occasioni ravvicinate di Trisconi e Kneubühler. Al 25’20’’ Ciaccio è decisivo su Pestoni, mentre al 30’22’’ è il palo a fermare Untersander. Al 32’ gli ospiti sprecano un’altra superiorità numerica. Al 35’11’’ Isacco Dotti si infortuna dopo un brutto fallo di Praplan, che riceve 5’ e penalità di partita. Il difensore ticinese lascia il ghiaccio sostenuto da due compagni. Il lungo power-play leventinese si apre con un super intervento di Karhunen su Flynn, ma con l’uomo in meno il Berna crea scompiglio in contropiede: al 36’21’’ si procura un rigore (Ciaccio para su Brithen), a meno di un secondo dalla sirena Jeffrey firma il 2-0.

Terzo tempo

L’onda lunga del gol subito all’ultimo secondo del periodo centrale condiziona l’entrata in materia dell’Ambrì e facilita il lavoro del Berna, deciso a gestire il disco senza correre rischi. Al 49’02’’ Fohrler viene penalizzato per un fallo su Bader. Il power-play bernese è insistente, ma inconcludente. Negli ultimi dieci minuti gli Orsi iniziano a concedersi qualche leggerezza di troppo e Zwerger si trova sul bastone il disco del 2-1: il suo tiro da comoda posizione, però, è troppo debole e centrale per sorprendere l’ottimo Karhunen. Al 56’ il portiere dei padroni di casa deve di nuovo superarsi sul sempre vivace Kneubühler. Al 56’45’’ Cereda chiama il time-out e prova l’assalto togliendo subito Ciaccio.A porta vuota, Rüfenacht colpisce il palo dalla distanza al 58’20’’.

