«Non chiudete lo sci». Giorgio Rocca, come tanti altri, vive di neve, di inverno, di vacanze. Si trova dunque in una posizione di grande incertezza: arriveranno gli appassionati? Chiuderanno gli impianti? Domande che vanno di pari passo con l’avanzare del virus in Svizzera. Per il momento il Consiglio federale ha deciso di non chiudere le piste, lasciando ai Cantoni la possibilità di intervenire se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare. L’ex professionista italiano, 11 vittorie in Coppa del Mondo, una volta terminata la carriera ha avviato la sua attività. Conta tre scuole: a St. Moritz, a Crans Montana e a Livigno. «Ma in Italia è un disastro, il governo ha chiuso tutti gli impianti», dice.

Intanto lo sci, mai come oggi, è osservato speciale. Le immagini di grandi assembramenti a...