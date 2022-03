Ricky Petrucciani è tornato con un oro al collo dai campionati svizzeri indoor di Macolin. Lo ha conquistato sui 60 m realizzando il nuovo primato ticinese (6’’68), migliorando di 3 centesimi il suo precedente limite stabilito nel 2021. L’atleta della Val Onsernone si prepara intanto per i 400 m che correrà ai Mondiali al coperto di Belgrado (18-20 marzo).

Dallo sprint ai 400 m il passo non è proprio breve. Come ci si prepara per due distanze così diverse?

«I 60 m mi divertono. E, a guardar bene, sono anche molto utili per chi, come me, ha scelto di gareggiare in primis nel giro di pista. A Macolin è arrivato un bel successo, ma purtroppo non ho potuto confrontarmi con tutti i concorrenti che avrei voluto sfidare. Qualcuno ha rinunciato. Adesso tornerò a correre soprattutto sui 400 m con la speranza...