Il Polo sportivo e degli eventi di Lugano è un progetto che abbraccia molteplici discipline. E, di riflesso, interessa da vicino numerose società e organizzazioni che con impegno promuovono lo sport in città e nella regione. In vista dell’importante voto del Consiglio comunale sulla richiesta di credito di 14 milioni per il piano definitivo delle strutture a Cornaredo e al Maglio, il Corriere del Ticino continua il suo viaggio tra le diverse realtà che potrebbero beneficiare dell’opera. La sesta puntata è dedicata all’HAC Lugano e al Gruppo carrozzella inSuperAbili.

Dall'erba al sintetico, sperando in una palestra "vicina"

Lugano città di hockey. Quante volte, alla Cornèr Arena o ai tavolini di un bar, abbiamo sentito questa massima? Tante, tantissime. Ma il ghiaccio in questo caso c’entra poco. O, meglio, nonostante la popolarità l’HCL è comunque arrivato dopo rispetto ai cugini del prato. Molto dopo, se è vero che l’Hockey Athletic Club Lugano venne fondato nel 1927. Allora, si trattava di una vera e propria polisportiva comprendente l’atletica e, in seguito, il tennis e il nuoto. I colori sociali, sin da subito, furono il bianco e il rosso.

Dal Campo Marzio a Cornaredo

La prima partita di hockey su prato in Ticino si tenne l’anno successivo, il 22 aprile. Quattro anni dopo, nel 1932, l’HAC Lugano ospitò le nazionali di Svizzera e Ungheria per un incontro internazionale mentre all’inizio degli anni Sessanta le attività del club passarono dal Campo Marzio a Cornaredo. E qui sono rimaste, fra conquiste e sacrifici, fino a oggi. Da segnalare, a proposito di vittorie, la Coppa Svizzera sollevata nel 1981 dopo un perentorio 3-0 rifilato al Grasshopper. Nel 1999, invece, l’erbetta del mitico campo E lasciò spazio al sintetico, divenuto superficie obbligatoria. L’inizio di una nuova era, trascinatasi fino a oggi. Già, ma che ne sarà di questo sodalizio negli anni a venire? Quali le sfide future e quali le opportunità legate al Polo sportivo?

Il calcio e il rugby

A Cornaredo, è risaputo, gli spazi attualmente sono quelli che sono. Anche l’HAC comincia a risentirne. Davide Ferretti, vicepresidente, individua nell’utilizzo «non esclusivo del campo E» il problema principale. È tutto vero, l’hockey su prato deve condividere tempi e, appunto, spazi con calcio e rugby. «E poi citerei l’assenza di una club house» prosegue Ferretti, ovvero «una sede fissa societaria con annessa ristorazione». Per tacere delle «tribune per gli spettatori». Sia la club house sia gli spalti c’erano prima della ristrutturazione, avvenuta nel 1999. «Ci manca anche uno spazio ricreativo sinonimo di aggregazione, ad esempio per organizzare grigliate».

Secondo logica, le attività ne risentono anche a livello tecnico. «Ad oggi non abbiamo un’infrastruttura invernale nelle vicinanze del campo, una palestra omologata, per le nostre competizioni indoor» aggiunge Ferretti. «Sarebbe interessante disporre di questa struttura nel nuovo palazzetto anche per gli allenamenti, visto che attualmente vengono svolti nelle palestre delle scuole Lambertenghi e in quelle delle medie di Agno. Nonostante queste ultime siano omologate per ospitare i tornei, il complesso è vetusto e non si trova in Città».

E ancora: «Mantenere il nostro campo E, storico, è fondamentale. È un punto di riferimento per tutti coloro che ruotano attorno alla società. Cornaredo, inoltre, è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici dalle squadre avversarie. L’attività outdoor deve dunque rimanere nella location attuale. Concentrare nel nuovo Polo sportivo le nostre attività indoor avrebbe un impatto più rilevante e meno dispersivo. Darebbe modo a più persone di avvicinarsi e seguire questo sport, permettendo anche l’organizzazione di incontri internazionali con la Nazionale maggiore. Per la nostra società ci sarebbero numerosi benefici e vantaggi organizzativo-logistici. Inoltre, l’avvicinamento fisico di altre società, come l’atletica, potrebbe portare a nuove e interessanti sinergie».

Nel segno dell'inclusività

Lo sport è di tutti. Una frase fatta? No, un messaggio fortissimo. Ma anche la missione e il profondo convincimento del Gruppo carrozzella inSuperAbili. La sezione dell’Associazione svizzera paraplegici di Nottwil è nata proprio con questo obiettivo, certa che praticare attività fisica in condizioni psico-fisiche sfavorevoli possa rivelarsi uno straordinario percorso di recupero personale e d’integrazione sociale. E per il presidente Walter Lisetto il Polo sportivo e degli eventi di Lugano potrebbe incentivare ulteriormente questo importante processo.

«In particolare - ci spiega il nostro interlocutore - puntiamo alla creazione di uno sportello all’interno del PSE. A nostro avviso un’antenna ticinese dedicata a tutte le persone disabili del cantone avrebbe un ruolo strategico per il coordinamento delle attività sportive su sedia a rotelle». Non solo. «Si verrebbe a creare un luogo privilegiato per l’incontro e lo scambio di idee tra inSuperAbili e il secondo club presente a sud delle Alpi: il Gruppo paraplegici Ticino» sottolinea il presidente.

Uno stimolo per molti

«Un passo simile - sottolinea Lisetto - avrebbe delle ricadute molto importanti in termini di visibilità anche verso l’associazione mantello nazionale. Ma soprattutto rappresenterebbe un forte segnale in termini d’inclusione per degli sport che non sono minori, semplicemente sono diversi». Un valore aggiunto, insomma, per il Polo cittadino, come pure uno stimolo non indifferente per molte persone disabili che grazie ai nuovi spazi a disposizione si vedrebbero inseriti in un contesto sportivo a 360 gradi. «Attualmente svolgiamo le nostre attività in diversi luoghi della città e del Sottoceneri» spiega Lisetto: «L’handbike è il fiore all’occhiello, con alcuni membri della società inseriti nei quadri nazionali». Non a caso Lugano, lo scorso settembre, ha anche ospitato la terza tappa del circuito europeo della disciplina. «Segno che la sensibilità delle autorità verso la pratica sportiva da parte di atleti disabili è molto presente» indica il presidente di inSuperAbili, dicendosi fiducioso in vista della discussione politica attorno al progetto di PSE. Al proposito non va inoltre dimenticato che tra le finalità perseguite dall’organizzazione vi è altresì quella di tutelare gli interessi dei mielolesi nei confronti del pubblico e appunto delle autorità. E con la realizzazione delle nuove infrastrutture a Cornaredo - rileva Lisetto - entrambi gli obiettivi verrebbero centrati.

Handbike, tennis, basket e sci

La trasversalità e il principio demoratico che spingono il gruppo inSuperAbili si traducono nel ventaglio d’attività proposte ai soci. E in un calendario di eventi di anno in anno sempre più fitto. Poco importa se si parla di competizioni ad alto livello o manifestazioni aperte a tutti. «Per un atleta che si punta a portare ai Giochi paralimpici ce ne sono altri 100 verso i quali è altrettanto importante incentivare la regolare attività motoria» evidenzia Lisetto, tornando sul senso primordiale della sua associazione. L’offerta destinata ai soci va così dai corsi ginnici a Riva San Vitale, sino alle lezioni di tennis, passando per le giornate sugli sci ad Airolo, o ancora per il basket e la scherma, passando per lo sci e il tennis. Perché lo sport è di tutti.

