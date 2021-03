Pur in assenza di pubblico, il bilancio del Challenger indoor Città di Lugano può essere definito molto positivo. A sottolinearlo è Riccardo Margaroli, che ha ricevuto i complimenti dei responsabili dell’ATP, intenzionati a riproporre il torneo anche nella prossima stagione. «Non c’è ancora niente di ufficiale - dice il promotore del Challenger luganese - ma l’evento è piaciuto parecchio e ha portato in giro per il mondo l’immagine di una Città che ha sicuramente un feeling speciale con il tennis. Basti pensare agli eventi del passato, disputati al TC Lido Lugano. Quella di quest’anno, con il torneo indoor, era però una novità a tutti gli effetti. Una sorta di ‘prima’ nel solco della continuità. Sono grato agli sponsor che ci hanno dato fiducia (BancaStato in primis) e ai politici della Città che pure hanno apprezzato il lavoro svolto».

Un torneo riuscito, si diceva. Ma anche un torneo per certi versi fortunato. La prima vittoria in un Challenger del 18.enne bernese Dominic Stricker può essere definita la ciliegina sulla torta?

Intelligenza e talento

«Direi proprio di sì - afferma Margaroli - . Questo ragazzo ha dimostrato di avere intelligenza e un grande talento. Conoscevamo le sue qualità. Il titolo vinto al Roland Garros in campo juniores parla da sé. Ma un conto è giocare con i pari età in campo giovanile, un altro è distinguersi tra i professionisti, come ha saputo fare Dominic al Padiglione Conza. Nella semifinale contro il giapponese Sugita, testa di serie n. 1, ha dato una grande prova di carattere e non si è lasciato condizionare dal tatticismo dell’avversario smaliziato e con un passato tra i i primi quaranta dell’ATP. Più semplice la finale contro l’ucraino Sachko, che il bernese ha saputo chiudere in due set».

Stricker era arrivato a Lugano con una classifica mondiale oltre l’800esima posizione (874. per l’esattezza): con un solo torneo ha fatto un balzo straordinario, tanto da ritrovarsi al 422. posto nel ranking. «Penso che il margine per un ulteriore progresso sia ampio - dice ancora il direttore del Challenger Città di Lugano - ma al ragazzo, che ha 18 anni e 7 mesi, non bisogna mettere troppa pressione. Lo dico pensando al fatto che nella storia del tennis elvetico solo due giocatori si sono rivelati più precoci di Dominic vincendo una finale di un Challenger. I due fenomeni, guarda caso, erano stati Roger Federer (impostosi a 18 anni e 2 mesi) e Stan Wawrinka (vittorioso a 18 anni e 4 mesi). I confronti sono inevitabili. Ma è importante tenere i piedi ben piantati per terra. Nel tennis professionistico ci sono stati tanti giovani di talento che, per una ragione o per l’altra, non sono poi riusciti a sfondare ai più alti livelli».

Seguitissimi via streaming

Pur non avendo pubblico in presenza, il Challenger Città di Lugano è stato seguito con interesse via streaming. «Da questo punto di vista le cifre sono impressionanti - conferma Riccardo Margaroli. Di siti in circolazione ce ne sono parecchi, ma stando a quello ufficiale dell’ATP, oltre 10.000 utenti si sono sintonizzati sulla finale. È interessante constatare la potenzialità dello sviluppo di questa tipologia di appassionati della realtà tennistica virtuale. L’interesse, ad ogni modo, si è manifestato fin dall’inizio anche per la partecipazione di nomi prestigiosi, come l’americano Jack Sock (già nei top ten in singolare e vincitore di tre prove del Grande Slam in doppio) l’australiano Bernard Tomic o l’ucraino Sergiy Stakhovsky. Quest’ultimo nel 2013 si era tolto la soddisfazione di fermare Roger Federer a Wimbledon guadagnandosi le prime pagine dei giornali. E, proposito di Stakhovsky, posso aggiungere una curiosità. Sergiy produce dell’ottimo Merlot in Ucraina, al confine con l’Ungheria. Ci ha portato una bottiglia del suo vino, che si chiama ACE». Un’etichetta attrattiva non solo per gli amanti del tennis.

