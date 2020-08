I giocatori dell’NBA hanno deciso di riprendere gli incontri nella bolla di Disney World all’indomani del loro boicottaggio per protestare contro il ferimento da parte della polizia dell’afroamericano Jacob Blake. I cestisti hanno preso questa decisione oggi, al termine di una nuova riunione, dove Lakers e Clippers, tra le favorite per il titolo del campionato, avevano votato per lo stop alla stagione, contrariamente alle altre 11 squadre in corsa nei playoff.