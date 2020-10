Hanno vinto i Los Angeles Lakers. Ha vinto LeBron James. Ma ha vinto anche l’intera NBA, capace di portare a termine la stagione nella bolla di Orlando: quasi 100 giorni di isolamento dal resto del mondo, 172 partite, nessun contagio. Ne parliamo con Davide Chinellato, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Signor Chinellato, come scriveva ieri sulla Gazzetta, si è riaperto il dibattito sul più grande di sempre: Michael Jordan o LeBron James? Quali sono gli argomenti a favore di uno e dell’altro?«Per Jordan partirei dal percorso netto nelle finali: 6 vittorie in 6 partecipazioni con i Bulls. Inoltre, è stato la prima superstar capace di uscire dai confini del campo, icona e volto dell’espansione globale della NBA negli anni ’90. Jordan ha ispirato tutte le generazioni successive. Per non parlare...