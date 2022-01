Fine settimana dai destini opposti per le ticinesi del basket maschile. Sabato la SAM Massagno è andata ad imporsi, come logica voleva, in casa del Boncourt, grazie ad uno strappo arrivato dopo la pausa principale che ha segnato e deciso il match. Oggi, invece, tra le mura amiche dell’Elvetico, il Lugano ha dovuto – altrettanto secondo logica – cedere il passo al leader Friburgo. Sconfitta netta nel risultato, meno nella sostanza, perché al di là del -29 finale, i bianconeri, pur con tutti i loro limiti, hanno fatto la loro partita, consci che quelle da vincere saranno altre. E la capacità di tenere sempre meglio il campo vista nei giovani Mina, Dell’Acqua e Matasic (assenti Bernardinello e Togninalli) è un segnale di buon auspicio per il futuro.

Luce accesa

La sfida contro l’Olympic ha pure rischiato di essere rinviata. Non per COVID, ma per una presa di corrente ballerina che ha tenuto spenti tavolo e tabelloni fino all’ultimo, tanto che la palla a due è stata alzata con quindici minuti di ritardo. Tornata la luce, a dare la prima scossa sono stati i padroni di casa, che nei primi 5 minuti hanno vissuto il momento migliore, pur con Humphrey subito in panchina per una ditata in un occhio, ma con Dell’Acqua e Mina bravi a portare punti, palle recuperate e la giusta attitudine. Grazie anche a questo, il Lugano è rimasto a contatto per cinque minuti abbondanti, almeno fino a che Aleksic, con due giri di cambi, non ha messo in campo gente come Jankovic, Jurkovitz e Mitchell. Per buona invida del collega Nikolic e della sua corta panchina, dalla quale ha visto i suoi ragazzi finire sotto dal punto di vista fisico e tecnico, con un 10-2 burgundo che ha lanciato la fuga ospite (11-14 al 6’, 13-24 dopo 8’), cresciuta fino al +20 in vista della pausa principale (27-47 al 17’). Eppure, malgrado il colpo da k.o., i Tigers sono andati avanti senza alzare bandiera bianca, trovando anche un estemporaneo -13 (37-50), sussulto d’orgoglio in piena regola.

Segnali di crescita

Peccato solo che, ritrovato poi Humphrey, i padroni di casa abbiano perso Robertson 90 secondi dentro la seconda metà di partita, espulso per doppio fallo tecnico. Uno scotto non da poco contro una squadra fisica come l’Olympic, pagato ovviamente a caro prezzo in termini di distacco, andato sempre più dilatandosi fino alla sua definizione finale. Difficile comunque chiedere di più ai Tigers attuali, soprattutto se costretti – di fatto – a giocare senza uno straniero, tra infortuni prima ed espulsioni poi, per quasi tutto l’incontro. Che, va ricordato, si giocava pur sempre contro la squadra al momento più forte del campionato. Rimane il buono visto nelle forze più giovani, con Matasic, Dell’Acqua e Mina che nei loro venti minuti abbondanti di gioco hanno (ri)dimostrato di poter sempre più tenere il campo, un segnale di crescita importante, per loro e per la squadra.

Carico di energia

Sorride la Spinelli, uscita con i due punti dal difficile campo di Boncourt (78-97). Successo importante anche per arrivare a Montreux per le Final Four di SBL Cup con la testa libera da cattivi pensieri. Sabato è bastato un terzo quarto d’autore per andare a prendersi la vittoria: 26-9 il parziale nella frazione in questione, con un 12-2 in entrata (50-58) corroborato poco dopo da un ulteriore 12-0 (55-70). In grande spolvero Uros Nikolic, con 37 punti (15/20), 9 rimbalzi e 2 stoppate. Sicuramente un segnale importante per Gubitosa, che da tempo aspettava il suo centro, finalmente in condizione. Averlo al massimo può fare tutta la differenza del mondo. Condizione che si spera possano ritrovare presto anche James e Kovac, sabato ancora di fatto indisponibili.

La classifica

1. Friburgo 15/29. 2. Massagno 13/24. 3. Ginevra 15/23. 4. Nyon 14/22. 5. Neuchâtel 14/22. 6. Boncourt 15/21. 7. Swiss Central 13/18. 8. Monthey 15/18. 9. Starwings 12/16. 10. Lugano Tigers 12/14.

