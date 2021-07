L’estate degli sciatori non è un periodo morto. Forse ci si potrà anche rilassare un poco, ma tutto è relativo. Lo afferma Daniel Yule, che proprio in questo periodo sta lavorando sodo. Un po’ individualmente, un po’ in gruppo. A seconda delle settimane e del programma della Nazionale. Allora con il vallesano di origine scozzese parliamo di preparazione e dei quasi tre mesi che ancora mancano da qui ad ottobre.

«A dire la verità - risponde Daniel - la preparazione estiva per noi è già iniziata in maggio. Ci sono stati diversi blocchi: tre settimane di lavoro ed una di pausa. In pratica ho già nelle gambe circa sei settimane di preparazione atletica. Sul piano fisico mi sento bene. Mi auguro di poter proseguire così fino all’autunno».

Ma quando torneranno ad allenarsi sulla neve gli sciatori della...