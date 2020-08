In questa stagione, caratterizzata da una marea di cancellazioni, qualche torneo di pregio è rimasto in calendario. Soprattutto per la gioia dei golfisti dilettanti. Nel caso specifico alludiamo agli Internazionali della Svizzera in corso a Zurigo (sul campo di Zumikon), dove si sono presentati al via ben quattro ticinesi: i luganesi Leonardo Bono, Gabriele Romani e Edoardo Scialanga, nonché l’asconese Mattia Capella.

Tre titoli ticinesi

Laureatosi per la terza volta campione ticinese, Bono ci ha raccontato i suoi progetti e le sue ambizioni, compreso il sogno del professionismo. «Sto studiando gestione aziendale all’Università della South Carolina, ad Aiken. Era proprio lì che mi trovavo qualche mese prima che scoppiasse il coronavirus. I risultati sul piano sportivo erano stati notevoli, sia...