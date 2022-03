Bandita dallo sport mondiale dopo l’invasione dell’Ucraina, la Russia non è rimasta a guardare. Oggi ha inoltrato ricorso contro l’esclusione dagli spareggi per i Mondiali di calcio del 2022 e dalle Paralimpiadi che si inaugurano domani a Pechino.

Le autorità sportive di Mosca sono determinate a far annullare queste sanzioni, ritenute «discriminatorie e ingiuste» per i loro atleti. In un comunicato stampa, la Federazione calcistica russa ha annunciato che presenterà ricorso alla Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna contro la sua esclusione dalla Coppa del Mondo e da tutte le competizioni internazionali.

FIFA e Uefa «non si sono appoggiate su alcuna base giuridica per escludere le squadre russe. Questa decisione viola i diritti fondamentali della Federazione russa ed è stata presa sotto la pressione dei suoi diretti avversari», in particolare della Polonia.

La federazione polacca ha affermato e ribadito più volte che la sua Nazionale non giocherà in nessun caso contro la Russia durante la semifinale degli spareggi, inizialmente prevista il 24 marzo. Una posizione condivisa da svedesi e cechi, potenziali avversari dei russi nel turno successivo.

La Federcalcio russa sostiene di non aver avuto «il diritto di spiegare la sua posizione» e chiede una procedura accelerata. Procedura accelerata che il TAS non è tenuto a concedere, così come non è costretto a congelare le decisioni assunte in attesa di una decisione nel merito.