Stefanos Tsistipas giocherà domenica la sua prima finale di un Grande Slam. Una montagna da scalare per il giovane greco che dovrà vedersela con Novak Djokovic, che ha spento venerdì sera i sogni di gloria di Rafael Nadal. Lo spagnolo non potrà per tanto conquistare per la 14. volta il torneo parigino sulla terra battuta. Una sfida magnifica quella tra il serbo e il maiorchino che si è concluso 3-6 6-3 7-6 (7/4) 6-2. Nel pomeriggio Tsitsipas aveva sconfitto in cinque set il tedesco Alexander Zverev (3-6 3-6 6-4 6-4 3-6).