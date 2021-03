«Le partite amichevoli non esistono più». Mario Gavranovic, 31 anni e tanta personalità, accende così i riflettori su Svizzera-Finlandia. Un test sui generis e per più ragioni. «Il ranking FIFA viene influenzato anche da questi incontri» sottolinea ad esempio «Gavra». E, aggiungiamo noi, la Nazionale sa bene cosa significhi perdere terreno in questa speciale classifica. Le sconfitte dello scorso autunno contro Croazia e Belgio - due amichevoli appunto - hanno infatti impedito ai rossocrociati di figurare tra le teste di serie, nel quadro dei sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ne è nato il gruppo C, con l’Italia principale favorita per l’accesso diretto al torneo in Qatar. E a proposito delle prime due sfide della campagna mondiale, contro Bulgaria e Lituania. La sfida contro la Finlandia servirà alla Svizzera per provare a rimediare alle incertezze degli scorsi giorni. «Ma certe critiche non mi toccano da diversi anni ormai» rileva il ct Vladimir Petkovic: «A conti fatti, abbiamo intascato i sei punti che andavano intascati. Nessuno nega le troppe occasioni da gol fallite. Non siamo stati abbastanza concreti. Di qui a vedere tutto nero però ce ne passa».

Le ultime chiamate

L’allenatore della Nazionale è ad ogni modo consapevole della portata della gara di domani sera. «Anche perché affronteremo una squadra di buon livello, forte fisicamente e capace di garantirsi una prima, storica partecipazione ad Euro 2020. Come pure, recentemente, di battere la Francia». Trascinata dal bomber del Norwich City Teemu Pukki, nei primi appuntamenti verso Qatar 2022 la selezione finlandese ha invece colto due pareggi con Bosnia e Ucraina. Petkovic, va da sé, concederà campo e minuti a chi ha dovuto mordere il freno a Sofia e domenica sera a San Gallo. Ma il commissario tecnico della Svizzera ha già chiari, in testa, i nomi dei 23 prescelti per l’Europeo al via in giugno? «Onestamente no. Preferisco ragionare un passo alla volta. E in tal senso mi aspetto che il match contro la Finlandia possa rappresentare un ulteriore passo nella giusta direzione. Detto questo, è chiaro che non restano molte possibilità per convincermi. Molto dipenderà anche dallo stato di forma contingente e dallo spazio che i giocatori sapranno ritagliarsi nei club».

Gerarchie e opportunità

Logico, dunque, che Mario Gavranovic scalpiti. Questa sera il bomber della Dinamo Zagabria guiderà l’attacco elvetico. «La questione non è chi è il numero uno, due o tre del reparto offensivo. L’importante è farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa. Tocca a noi cogliere le chance che ci vengono concesse. E, sì, la partita con la Finlandia è sicuramente una di queste».

Dieci anni fa Mario guidava pure l’attacco della Under 21 di Pierluigi Tami, splendida protagonista dell’Europeo in Danimarca. «Sono fiero del cammino percorso da allora» sottolinea il 31.enne luganese. «In quell’occasione vennero gettate le basi per il futuro della Nazionale A. Un futuro fatto di buoni risultati e di un ranking che oggi ci vede classificati tra le migliori». Anche grazie ai punti racimolati in amichevole. M.S.

