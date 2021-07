Patrick Konrad (Bora) si è aggiudicato in solitaria la 16. tappa del Tour de France, Pas de la Case (AND) - Saint-Gaudens di 169 km. L’austriaco ha preceduto di 42’’ due sprinter, l’italiano Sonny Colbrelli e l’australiano Michael Matthews. Arrivato al traguardo con oltre 13 minuti di ritardo sul vincitore, lo sloveno Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla. Domani il plotone raggiungerà Muret in cima al Portet (178 km) in una tappa che prevede tre salite impegnative.