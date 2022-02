Tutto è iniziato con un campione raccolto nel giorno di Natale dall’Agenzia internazionale di test (ITA), in occasione dei campionati russi di pattinaggio di figura a San Pietroburgo. La positività al doping di Valieva sarebbe stata confermata in un secondo momento dalla World Anti-Doping Agency (WADA) a Stoccolma, in Svezia. Nel dettaglio, l’atleta sarebbe risultata positiva alla trimetazidina, usata nella prevenzione degli attacchi di angina, ma vietata per gli sportivi, in quanto ritenuta un modulatore metabolico cardiaco in grado di migliorare le prestazioni fisiche. Come riportato dalla BBC, il caso della pattinatrice verrà ora sottoposto al Tribunale arbitrale dello sport (Court of arbitration for sport, CAS) al quale spetterà la sentenza finale. Una decisione, ha sottolineato il portavoce del Comitato olimpico internazionale Mark Adams, che si spera arrivi «il più rapidamente possibile». Fino a quando non sarà emanato il verdetto, infatti, non avrà luogo neppure la cerimonia di premiazione che vedrebbe le pattinatrici russe sul gradino più alto del podio, seguite da Stati Uniti e Giappone.