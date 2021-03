Non è invece iniziato bene il Mondiale di Tom Lüthi (Kalex) nelle Moto 2. Per il bernese solo un 15.esimo posto, che non può ovviamente rallegrarlo. Il successo è andato all’inglese Sam Lowes (Kalex) che ha preceduto l’australiano Remy Gardner (Kalex). Sul circuito di Losail Lüthi è stato meno bravo del suo compagno di scuderia, l’olandese Bo Bendsneyder, che ha invece chiuso in 9. posizione.