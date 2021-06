Stasera all’Olimpico di Roma, contro la Turchia, partono l’Europeo dell’Italia e la grande sfida di Roberto Mancini. Per lui allenare la Nazionale è un’emozione particolarissima, visto che come calciatore Mancini è stato il più forte italiano di tutti i tempi, insieme a Valentino Mazzola -ma lì fu colpa prima della guerra e poi della scomparsa di Mazzola a Superga nel 1949 -, a non aver giocato nemmeno un minuto ad un Mondiale.

La Juventus

In tanti conoscono il suo grande amore per la Juventus, durato per tutta l’adolescenza, periodo chiuso con il passaggio da diciottenne dal Bologna alla Sampdoria di Paolo Mantovani, che sarebbe diventata la squadra del suo cuore. Il Mancini bambino nella sua cameretta aveva il poster di Roberto Bettega, ma per le circostanze della vita lui è stato spesso...