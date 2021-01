Fine settimana senza punti per le ticinesi. Caduto sabato il Lugano in quel di Friburgo, senza particolari sorprese data la «distanza» tra le due compagini, è caduta anche la Spinelli ieri, sin qui imbattuta tra le mura amiche, al cospetto di Monthey. Una battuta d’arresto che costa ai massagnesi il primato in classifica e conferma che no, la Spinelli di questo inizio 2021 ancora non riesce a essere quella brillante, serena e concreta vista nella prima parte di stagione.

Senza difesa

Nel basket i numeri spesso sono buoni indicatori. Per dare un’idea del momento che sta attraversando la SAM ne usiamo uno: 107. Ovvero, la somma totale dei punti concessi negli ultimi due primi tempi giocati dai biancorossi. Contro Nyon e Monthey però, non esattamente due corazzate del nostro campionato. Se offensivamente Massagno continua a girare, anche se meno all’unisono, è nella propria metà campo che il banco sta cominciando a saltare, proprio laddove aveva costruito la sua imbattibilità nel primo scorcio di campionato. Ieri, a una partenza brillante sono subito mancante le fondamenta. Ad ogni vantaggio costruito è stato concesso a Monthey di rientrare e prendere fiducia, come sul 35-25 ad inizio secondo quarto, un +10 dilapidato in nemmeno due giri d’orologio. Certo, è giusto dare credito ai vallesani, concreti e più dotati di talento di Nyon, ma soprattutto bravi a non uscire mai dal match. Ciò che invece non è capitato alla SAM, poco lucida nei momenti di difficoltà. E attenzione a prendersela sempre con i fischietti, a cercare gli errori degli altri finisci per non vedere i tuoi. Oltre che sprecare energia buone da mettere invece nella continua rincorsa che è stato invece il secondo tempo dei padroni di casa. «Che serva di lezione» ha detto qualcuno uscendo dal campo. Magari prendendo ad esempio Andjelkovic, ieri per impegno, energia e impatto due spanne sopra i compagni.

Guardare avanti

Eppure l’inizio della sfida sembrava indirizzare la stessa su altri binari. Pronti via e subito 7-0 Spinelli, diventato 12-5 due minuti più tardi ed espanso poi fino al +10 di cui sopra grazie all’impatto di Andjelkovic. A quel punto Monthey ricuce, poi finisce nuovamente a -8 (45-37 al 15’) ma ancora approfitta dei cali di tensione altrui e non solo rientra ma passa avanti sul finire di tempo. Quel che ancora non sa è che da quel momento, pur sentendo il fiato sul collo (+8 il massimo vantaggio raggiunto sul 53-61 al 22’), non avrà più bisogno di guardarsi indietro. Deve invece guardare avanti la Spinelli. Il momento di difficoltà c’è, ma non può certo cancellare quanto di buono visto sino ad oggi. Se lo devono ricordare, coach Gubitosa e i suoi ragazzi, per ritrovare quella serenità e quel gioco di inizio stagione che l’ha portata da imbattuta in cima alla classifica di LNA.

Sconfitta indolore

Battuto, come da copione, ma non abbattuto invece il Lugano a Friburgo. Coach Cabibbo aveva chiesto ai suoi ragazzi di uscire quanto meno a testa alta, e lo ha ottenuto. Con la rotazione limitatissima, i Tigers, costretti logicamente ad una partita di rincorsa contro i campioni in carica, hanno avuto quanto meno il merito di non lasciarsi mai andare riuscendo a mettere anche un minimo di pressione all’Olympic, costretto a giocarsela fino in fondo molto più di quanto indichi il risultato finale. Di buon auspicio per i ticinesi in vista del quarto di finale di SBL Cup a Neuchâtel di mercoledì.

