Il sogno della Svizzera U21 di accedere ai quarti di finale degli Europei di categoria si è infranto dopo appena tre minuti di gioco, nella sfida contro il Portogallo. Tanto è bastato ai lusitani per trovare la rete del vantaggio, alla quale i rossocrociati – per tutto il resto del confronto – non hanno saputo trovare una risposta. La squadra di Mauro Lustrinelli, al cospetto di un avversario di grande caratura, ha concesso troppo nei primi quarantacinque minuti, perdendo poi definitivamente il filo del discorso intorno all’ora di gioco, quando il Portogallo si è portato rapidamente sul 3-0, con un uno-due letale. Di seguito la cronaca del confronto.



Primo tempo:

La sfida si mette subito sui binari sbagliati per i rossocrociati, che al 3’ incassano subito l’1-0. La difesa respinge una punizione dal limite dei portoghesi, ma rimane statica sul cross successivo, permettendo al capitano dei lusitani, Diogo Queirós, di insaccare la rete d’apertura. Il gol stordisce gli elvetici, che all’11 rischiano di capitolare nuovamente su un’azione sviluppata sull’asse Dalot-Vitinha. Quest’ultimo mette però a lato il colpo di testa. La prima vera occasione della squadra di Lustrinelli cade al 16’, quando Ndoye conclude in porta, a lato di poco. Un’occasione che infonde un po’ di coraggio ai rossocrociati, che – al di là di un tiro parato di Trincão al 26’ – contengono meglio le offensive dei lusitani. Al 33’ Domgjoni ha sui piedi un’ottima palla, ma il centrocampista dello Zurigo spara alto. Stessa sorte per una punizione di Imeri, al 38’. Un minuto più tardi è di nuovo il Portogallo ad avvicinarsi al raddoppio. Tiago Tomás, a tu per tu con Racioppi (esitante nell’uscita) si fa ipnotizzare dal portiere elvetico, tirandogli addosso. L’ultimo sussulto del primo tempo è un tiro, ancora di Trincão, che si spegne a lato.

Secondo tempo:

Al 55’ la Svizzera reclama per un rigore non dato, a causa di un fallo di mano di Dalot su cross di Lotomba. L’arbitro svedese Nyberg, però, non concede il tiro dal dischetto. È l’ultimo sussulto rossocrociato, prima di un uno-due micidiale dei portoghesi. Al 60’ Trincão raddoppia per i lusitani, seguito da Francisco Conceição – appena entrato – che al 65’ infila il 3-0, scrivendo la parola fine sull’avventura degli elvetici a questi Europei U21. Al 72’ Muheim vede rosso, lasciando i suoi addirittura in dieci. Con l’uomo in più il Portogallo si limita ad amministrare, cercando un paio di conclusioni dalla distanza, sulle quali Racioppi – come al 75’ su Dalot – si fa trovare pronto.

Ad accedere alla fase ad eliminazione diretta - assieme al Portogallo - è la Croazia, sconfitta per 2-1 dall’Inghilterra nell’ultima sfida ma comunque seconda. Gli elvetici concludono al terzo posto il gruppo D, davanti proprio agli inglesi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata