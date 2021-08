Le giovani donne in particolare - solo 3 delle 13 medaglie sono andate agli uomini - hanno dato alla delegazione svizzera grandi soddisfazioni. Molte di loro saranno ancora presenti tra tre anni a Parigi 2024. Si profila quindi un futuro roseo per lo sport elvetico.

Il miglioramento delle condizioni quadro per le donne nello sport di alto livello, il sostegno per lo sport agonistico, la promozione mirata di chi cambia carriera come Marlen Reusser: tutto questo si riflette nel bilancio di Tokyo2020, che è rappresentativo anche dell’ottimo lavoro fatto dalle federazioni sportive e il fatto che l’afflusso di fondi nello sport d’élite sta aumentando.

Nonostante i successi, Ralph Stöckli, capo delegazione di Swiss Olympic, resta modesto quando parla dei risultati ottenuti, pur giudicandoli molto positivi: «Sono necessari ulteriori sforzi per assicurare che il successo registrato in Giappone sia sostenibile a lungo termine», dice. E Stöckli ha anche evidenziato i risultati di due degli sport di punta dei giochi olimpici: atletica e nuoto. «Due donne nella finale dei 100 metri, questa è la storia dello sport svizzero. Fino a poco tempo fa, era inimmaginabile. E la potenza di Jérémy Desplanches e Noè Ponti in piscina è qualcosa che ricorderò per molto tempo».