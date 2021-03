Se a Sofia l’inizio era stato da sogno, al kybunpark - figuraccia della porta troppo alta a parte - le cose sono andate anche meglio. Sì, perché al secondo minuti i rossocrociati sono passati in vantaggio grazie a Shaqiri. La Lituania ha fatto l’ambiziosetta, provando l’uscita da dietro. Il risultato? Palla recuperata da Embolo sui 25 metri e subito recapitata sul destro letale di XS. Bene. Peccato che a differenza di quanto ammirato in Bulgaria, la Svizzera si sia fermata. Non che non ci abbia provato, anzi. I tentativi dei padroni di casa, vuoi per imperizia vuoi per un pizzico si sfortuna, non hanno però colpito nel segno. Akanji, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha accarezzato il palo con un colpo di testa. E poco prima - eravamo al 9’ - Embolo è stato murato sul più bello dal portiere lituano. Tra il 25’ e il 35’ è quindi stato Seferovic a rendersi due volte molto pericoloso. Svedkaukas è stato bravo a deviare in angolo, mentre il bis è finito fuori di un soffio. La Lituania? Non ha mai impensierito Sommer, invero cercando comunque di imbastire qualche manovra o contropiede. Il primo tempo si è comunque chiuso con un’altra bella occasione elvetica: Vargas - pescato da un delizioso sinistro di Shaqiri - ha tuttavia spedito fuori di testa.