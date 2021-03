Allo stadio Bonifika è da poco passata l’ora di gioco. Da una parte l’attaccante Dario Vizinger festeggia la sua rete, che vale il 3-0 croato. Dall’altra, Mauro Lustrinelli non riesce a credere a quanto sta succedendo, e si porta le mani al volto. È la fotografia del match. La sua Svizzera, fin lì superiore alla rappresentativa balcanica, sta portando a compimento il più classico degli harakiri sportivi. E i croati, squadra comunque solida e di qualità, ringraziano.

Tra sprechi ed errori

Il riassunto della partita, in fondo, è proprio questo. Un mix di chance sprecate dagli elvetici, alle quali hanno fatto seguito degli errori individuali - sempre dei rossocrociati - sfruttati cinicamente dalla selezione croata. Come il rinvio svirgolato da Racioppi all’8’, raccolto da Ivanusec per l’1-0. O il...