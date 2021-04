A questo giro i rossocrociati hanno impiegato più tempo per trovare la rete. Sprecate le prime cartucce con Gavranovic (colpo di testa alto al 12’) e Mbabu (troppo sotto il cross da ottima posizione al 19’), i padroni hanno fatto centro proprio con Super Mario. L’attaccante luganese ha colpito al 21’, sfruttando l’ottimo lavoro preparatorio di Shaqiri - sfuggito all’avversario diretto sulla destra - e di Sow, bravo a prolungare quanto basta il traversone di XS. Uno a zero, per un vantaggio tutto sommato meritato. Sbloccato il punteggio, la Svizzera ha però iniziato a prestare il fianco alle puntate finlandesi. E da un calcio d’angolo, alla mezz’ora, è nato il pareggio ospite. A perdersi Pohjanpalo, il cui colpo di testa si è rivelato vincente, è stato Cömert, mentre Omlin è stato tradito dal velo di Forss. La Nazionale ha reagito subito. Sempre sull’asse Shaqiri-Gavranovic, con quest’ultimo liberato al tiro ma fermato dal palo esterno. Gli elvetici hanno insistito, creandosi un’altra bella occasione a dieci dalla pausa. Gavranovic e Shaqiri si sono per una volta scambiati i ruoli, innescando l’accorrente Zuber dalla sinistra: il suo tiro al volo è però stato neutralizzato dal portiere finlandese. A fronte dell’importante sforzo offensivo rossocrociato, alla Finlandia è invece bastato un nuovo tentativo per piazzare l’affondo. La frittata, invero, è stata fatta da Sow, prima ingenuo nel perdere la sfera nel cuore del campo e poi recidivo nell’atterrare Valakari appena dentro i 16 metri. Calcio di rigore e al 40’ trasformazione di Pohjanpalo, ancora lui. Una doccia fredda poco prima della fine del primo tempo.

Per provare a raddrizzare l’incontro (e dare spazio alle terze linee), a inizio ripresa Vladimir Petkovic ha cambiato ben tre uomini: fuori Shaqiri, Mbabu ed Elvedi, dentro Fassnacht, Xhaka e Akanji. E la Svizzera ha cercato da subito di premere. La prima chance è così arrivata al 53’, a seguito di una bella triangolazione orchestrata da Edimilson, Gavranovic e conclusa da Zakaria. Liberato in piena area di rigore, il centrocampista del Gladbach si è tuttavia fatto ipnotizzare da Mäenpää. Poco male, perché Vargas - entrato in campo da sessanta secondi - si è inventato una grande giocata al limite dei 16 metri, prima di scaricare un preciso destro a giro valso il 2-2. Incassato il pareggio, la Finlandia ha provato a riordinare le idee. E a farsi rivedere dalle parti di Omlin. Al 61’ il destro al volo di Pohjanpalo è però finito sull’esterno della rete. Complici nuove sostituzioni su un fronte e sull’altro, il match fino all’80’ non ha di certo regalato forti emozioni. Anzi, si è assistito a continuo «up and down», con la Svizzera a manovrare e immaginare il 3-2 e la Finlandia pronta a spezzare il gioco e ripartire. Passato uno spavento grande così all’85’ - il tacco improvviso di Ojala non è finito lontano dal palo -, i rossocrociati ha infine scovato il modo per punire l’avversario. Come? Grazie alla furbizia di Seferovic e - forse - alla complicità del guardalinee, che non ha ravvisato il possibile fuorigioco dell’attaccante del Benfica, abile nel fare leva sulla schiena di Ojala e insaccare di testa. Il tutto per il 3-2 definitivo all’86’.