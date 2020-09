Sospeso a marzo mentre era in pieno svolgimento a causa del coronavirus, il classico “Master a squadre” è ripreso in settimana e si è concluso sabato pomeriggio.

È una manifestazione amata e seguita con interesse da giocatori, dirigenti e appassionati. Nelle gare a squadre si gioca per la maglia e si sente forte il dovere di dare sempre qualcosa in più. Il torneo suscita spesso vivaci discussioni. I pronostici si sprecano.

Il Club di Biasca è stato assistito in panchina dal commissario tecnico Remo Genni e, sul campo, dall’esperienza diretta di Luca Rodoni. Poi i giovani hanno fatto la loro parte: Vasco Berri, Ryan Delea (in coppia con Flavio Rossi) e Valentino Ortelli.

La Torchio si è assicurata le tre finali dopo l’incontro decisivo tra Valentino Ortelli e Davide Bianchi. Anzi, avesse vinto il Campione del mondo, la Centrale che già aveva guadagnato la finale di terna avrebbe potuto conquistare il trofeo con due possibili successi in due discipline. Avversari permettendo, ovviamente. Nelle prime avvisaglie il biaschese ha beneficiato di un paio di giocate benedette dalla fortuna. Poi man mano è cresciuto, ha tenuto duro, non ha mollato nemmeno quando si è trovato sotto per 7 a 11 e per finire si è imposto con il minimo degli scarti. È stato, a non averne dubbio, il momento più intrigante dell’intera manifestazione