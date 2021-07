Ha spazzato via la nostra Viktorija Golubic con la forza di uno di quei tifoni ai quali il Giappone è purtroppo abituato: 6-2 6-3 senza nemmeno forzare troppo il suo talento. Nella notte ha poi sfidato la ceca Vondrousova. Indipendentemente da come sia andata, Naomi Osaka è il personaggio del momento nel panorama del tennis femminile. Ha avuto l’onore di essere l’ultima tedofora e di accendere la fiamma olimpica, Naomi. Una scelta fortemente simbolica, quella della tennista, che non ha mancato di suscitare polemiche in Giappone sia per le sue origini - metà nipponica e metà haitiana da parte di padre - sia per aver scelto gli Stati Uniti come residenza. Naomi ha subito spento il fuoco della diatriba: «È stato senza dubbio il più grande risultato e onore sportivo che avrò mai nella mia vita....