La notte porta consiglio... e non solo. Questa mattina infatti ci siamo svegliati con la lieta notizia del buon esordio di Roger Federer agli Australian Open. Il torneo australiano riserva sempre insidie nei primi giorni, a causa del fuso orario e quest’anno anche dell’aria resa irrespirabile dagli incendi di queste ultime settimane, ma il basilese è sembrato in ottima forma. Meno buone le notizie che arrivano da Sestriere, dove Lara Gut è arrivata lontanissima dalle prime. Di queste notizie, ma anche della situazione societaria del Lugano e dei risultati di hockey, abbiamo parlato in questa nuova puntata di Bar Sport!