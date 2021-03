«Agnelli ha sempre avuto il pallino degli affari. A sedici anni il nonno gli regalò 1.000 lire con le quali Gianni comprò tre mele che rivendette a 1.300 lire. Quindi investì questo nuovo capitale per comperare cinque mele che rivendette a 2.000 lire, subito reinvestite in sei mele che gli fruttarono 3.000 lire. A questo punto, quando stava per acquistare dodici mele per ricavarne 5.700 lire, improvvisamente, grazie ad una congiuntura favorevole del mercato, morì suo padre lasciandogli in eredità centomila miliardi».

La battuta – firmata Gino e Michele – è senz’altro efficace, e porta in sé una bella fetta di verità. Sarebbe però disonesto attribuire il successo di Gianni Agnelli, nato proprio cent’anni fa, unicamente a quel clamoroso colpo di fortuna. Non sono pochi infatti quelli che, ritrovatisi...