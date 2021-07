Ajla Del Ponte non riesce a parlare. Troppe le emozioni, enorme la soddisfazione. Gli occhi della ticinese sono carichi di lacrime. A pochi minuti dallo strepitoso quinto posto nella finale olimpica dei 100 m, è la gioia, da dentro, a spingerle fuori. «Mi mancano le parole» singhiozza la 25.enne ai microfoni della RSI: «Ero proprio io quella in pista. Io, con le migliori al mondo, nella mia prima finale olimpica». Sì, è stato bello, bellissimo. «Anche se ho corso un po’ a caso» ammette sorridendo Ajla, vittima di una sbandata appena fuori dai blocchi di partenza: «Però ho continuato a battermi e il risultato alla fine è questo. È stato magnifico». Del Ponte ha chiuso in 10’’97, altro tempone di una due giorni da urlo: «Il tempo registrato nelle batterie è stato importante. Correre subito veloce aiuta molto in un simile contesto. Ho capito che era un buon momento». Semifinale e finale, appunto, lo hanno confermato. «Il mio allenatore Laurent, invero, mi ha dovuto scuotere un po’ questa mattina. Perché mi vedeva troppo tranquilla». Ajla Del Ponte, ora, stenta invece quasi a crederci. «Probabilmente realizzerò tutto tra due settimane! Nel 2012 avevo 16 anni, e assistendo alla finale dei 100 dei Giochi di Londra mi sono chiesta se un giorno ci sarei stata anch’io...». È successo. È tutto vero. «Ho fatto parte della gara regina, è incredibile». Lo è stato Ajla. Grazie, davvero.