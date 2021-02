Si è chiuso il Mondiale, si riapre la corsa alla Coppa del mondo. Ci aspettano tre gare di velocità per le donne in Val di Fassa (venerdì, sabato e domenica) e due giganti maschili a Bansko, in Bulgaria (sabato e domenica). A parlarcene è Mauro Pini, che nelle ultime due settimane ha percorso circa 3.000 chilometri tra Airolo e gli studi di Comano per contribuire a rendere viva la rassegna iridata, che è stata a tutti gli effetti uno spettacolo televisivo. Quali le impressioni ricavate dall’ex allenatore, ora direttore di Valbianca?

«Intanto abbiamo capito una cosa. Lara Gut-Behrami, che aveva sciato benissimo nella seconda parte del mese di gennaio, non è stata da meno a Cortina, dove ha raccolto più di quanto si aspettava: due ori (superG e gigante) e un bronzo (discesa). La ticinese ha lanciato...