Organizzare i Giochi olimpici come da programma sarebbe una «missione suicida». Lo ha detto, senza troppi giri di parole, il patron del gigante giapponese del commercio online Rakuten. «È pericoloso accogliere il più grande evento sportivo al mondo» ha aggiunto Hiroshi Mikitani in un’intervista concessa alla CNN.

Mikitani ha criticato altresì la gestione della crisi del governo. Tornando alle Olimpiadi, ha affermato che non è troppo tardi per annullare l’evento. «Tutto è possibile» le sue parole. Gli organizzatori, tuttavia, per il momento non vogliono discussioni: i Giochi, affermano, si terranno grazie le misure di sicurezza messe in atto.