Nonostante le paure e i problemi logistici causati dalla pandemia, finalmente si comincia con il Motomondiale! Un campionato che per gli appassionati si presenta con poche certezze e tante incognite, non solo fuori ma anche dentro la pista: dai dubbi sul recupero di Marc Marquez alla curiosità per l’esordio di Valentino Rossi in Petronas. Tanti temi che il Corriere del Ticino affronterà questa sera alle 20.00 su CdTalk, la nostra room su Clubhouse, assieme ai piloti Roberto Rolfo e Marco Colandrea. I quali, oltre a proporci analisi tecniche, racconteranno le emozioni che si provano in sella a moto fatte per far sognare!