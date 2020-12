Westher Molteni, 33 anni, è un giramondo del basket svizzero. Ha giocato a Lugano, Vacallo, Massagno, Losanna, Monthey, Friburgo, Neuchâtel e Vevey, con una parentesi nella Repubblica Dominicana. Dallo scorso gennaio è tornato in Ticino, alla SAM. Un porto sicuro, in un ambiente familiare e ambizioso. Le valigie, però, fanno ancora parte della vita di Wes. Il mondo continua a girarlo con il Team Lausanne, la sua squadra di tre contro tre (3x3). Una ventina di giorni fa si trovava a Doha, in Qatar, per la quarta tappa del World Tour 2020. Il 18 e 19 dicembre, invece, disputerà le finali di Gedda, in Arabia Saudita. «Domenica sarò in campo a Nosedo per la sfida tra Massagno e Friburgo, poi partirò con i miei compagni del Team Lausanne. La SAM ha capito quanto sia importante per me il 3x3 e mi...