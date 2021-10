Al termine della seconda pausa, quando le squadre rientrano in pista, lo schermo gigante inquadra Libor Hudacek. Lo slovacco canticchia in inglese la canzone dei Black Eyed Peas trasmessa dall’altoparlante: «Ho l’impressione che questa sarà una grande notte». Già, è stata una grande notte per lui. Arrivato da pochissimo a Lugano e alla sua prima presenza in maglia bianconera, lo slovacco ha messo a segno la doppietta che ha di fatto permesso alla squadra di Chris McSorley di tornare al successo. «E pensare - afferma Hudacek - che non me la sentivo di giocare. Non pattinavo da quattro giorni, ma il coach mi ha detto di provare, che avremmo visto cammin facendo come sarebbe andata. Il primo gol mi ha dato tanta fiducia e mi sono sentito subito meglio. Nel terzo tempo, però, ero esausto. Non ce...