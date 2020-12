Negli stadi si continua a giocare. Nonostante la pandemia. Nonostante il silenzio, assordante. Già, il 2020 ha messo la museruola ai tifosi, confinandoli a casa anche se in salute. Ma con quali ricadute per il prodotto sportivo e chi lo segue? Ne parliamo con Nicolas Hourcade, sociologo all’École central di Lione ed esperto di tifoserie.

Signor Hourcade, prendiamola larga: i tifosi del dicembre 2019 sono gli stessi di oggi?

«Evidentemente no. Per chi era abituato a recarsi allo stadio la svolta è stata più radicale. Il piacere provato nel sentirsi vicini alla propria squadra è infatti venuto meno. Così come si è dovuto rinunciare alla condivisione di gioia e frustrazione. Detto ciò, pure l’esperienza dei tifosi da divano è mutata parecchio. Senza un pubblico vero e con le sole voci di giocatori...