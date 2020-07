Un altro caso di quarantena nel calcio regionale ticinese. Dopo l’Arogno, alcune settimane fa, stavolta è toccato all’Audax Gudo – formazione di Quinta Lega – finire nelle grinfie del coronavirus. Un giocatore dei sopracenerini a inizio settimana ha partecipato a un allenamento nonostante presentasse alcuni sintomi. E una volta effettuato il test, il ragazzo è risultato positivo. Di conseguenza, come spiegato sui social dalla società, «le persone presenti all’unico allenamento svolto dal giocatore in questione sono già state messe in quarantena a scopo preventivo e rimarranno in osservazione in caso di sintomi». Come detto, è già il secondo caso che vede coinvolta una squadra non professionistica ticinese dalla ripresa degli allenamenti. Un fatto che inquieta moltissimo la Federazione ticinese...