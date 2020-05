Il Polo sportivo e degli eventi di Lugano è un progetto che abbraccia molteplici discipline. E, di riflesso, interessa da vicino numerose società e organizzazioni che con impegno promuovono lo sport in città e nella regione. In vista dell’importante voto del Consiglio comunale sulla richiesta di credito di 14 milioni per il piano definitivo delle strutture a Cornaredo e al Maglio, il Corriere del Ticino inaugura un viaggio tra le diverse realtà che potrebbero beneficiare dell’opera. La prima puntata è dedicata alla Società Atletica Lugano e alla SFG di Lugano.

L'atletica a Lugano è al limite, con il Polo spazi di qualità

Il presidente della SAL Roberto Schneider.

Lugano è una città che ama il movimento. Sì, le piace correre. Ma per farlo necessità di spazio e infrastrutture all’altezza. Lo sa bene Roberto Schneider, presidente della Società Atletica Lugano (SAL), che nel progetto di Polo sportivo cittadino crede fermamente. «È un discorso di qualità di lavoro e di sostenibilità a lungo termine» premette. Per poi entrare nel merito: «Nelle attuali condizioni ci troviamo di fronte a dei limiti tecnici che frenano la promozione dell’atletica leggera. Soprattutto per i più giovani. Le faccio un esempio: è probabile che tempo un anno la pista di Cornaredo non sarà più omologabile come superficie da gara. Vi sono buchini e rigonfiamenti qua e là che rendono problematici pure gli allenamenti». E il motivo alla base di questa usura è presto spiegato. «La pista è sovrautilizzata. In primavera e in autunno negli orari di punta, in particolare dopo il lavoro, sembra di trovarsi sul lungolago» chiarisce Schneider. C’è tanta voglia di movimento, dicevamo non a caso. «Il problema - fa però notare il presidente della SAL - è che con centinaia di persone presenti in contemporanea è pure difficile allenarsi per i nostri atleti». Per non parlare della scarsa disponibilità di locali adeguanti quali magazzini e uffici.

Convivenza complicata

Dici Polo sportivo e pensi al nuovo stadio per il FC Lugano. «E questo, politicamente, potrebbe essere un problema» evidenzia Schneider. In che misura? «Beh, se come temo il progetto dovesse essere sottoposto al giudizio popolare, legare l’investimento di decine di milioni di franchi alla sola sfera calcistica sarebbe rischioso. Considerando poi che, probabilmente, si andrà alle urne in un momento congiunturale difficile, sarà fondamentale far passare un altro tipo di messaggio. E cioè che l’infrastruttura servirà numerose realtà sportive». Realtà che a Cornaredo, oggi, faticano talvolta a convivere. «Per l’atletica - indica Schneider - la coabitazione con le partite della prima squadra come pure di campionati giovanili e femminili è delicata. Mi spiego: prima, durante e dopo i match non possono esserci atleti sulla pista. Si tratta quindi di ore di allenamenti persi. In anni sfortunati, ad esempio il 2019 coinciso con il rifacimento dell’erba o il 2018 con l’arrivo della Nazionale, parliamo addirittura di mesi».

Un desiderio al coperto

Nel quadro del PSE, la nuova pista a sud separata dallo stadio permetterebbe invece una gestione ottimale degli spazi e delle attività. «Banalmente si creerebbe meno traffico, anche solo con altre organizzazioni e scuole che oggi sfruttano Cornaredo per allenamenti di condizione. Ogni sport in un certo senso troverebbe la sua ubicazione più idonea tra palazzetto e pista». C’è poi un desiderio che per la SAL è anche una necessità: «Sotto la tribunetta prevista a fianco della nuova pista sarebbe utile inserire una o due corsie interne da 80-100 metri. Corridoi al coperto, questi, preziosissimi durante l’inverno ma non solo» evidenzia Schneider. Per poi concludere: «Non faremmo per altro nulla di nuovo. Questa è una soluzione molto comune negli stadi svizzeri».

Il palazzetto darebbe visibilità alla ginnastica

Il presidente della SFG Lugano Paolo Arma.

C’è sempre stata. O quasi. La ginnastica, sì. La SFG Lugano fu fondata nel lontanissimo 1863, in pieno Risorgimento. Oggi, guarda al domani con un misto di ottimismo e fiducia. Di più, spera nella realizzazione del Polo sportivo e nella conquista di nuovi spazi.

«L’idea – spiega Paolo Arma, il presidente – è esattamente quella di allargarci». Di fatto, la SFG è vittima del suo stesso successo e non sempre riesce a trovare soluzioni ottimali per i suoi membri (800). «Poi, c’è il discorso degli eventi. Se voglio organizzare qualcosa, una manifestazione diciamo, devo andare al Papapenz di Chiasso che però comincia a mostrare i suoi anni oppure a Biasca, dove c’è una palestra tripla. A Lugano, per contro, di spazi adatti non ce ne sono. E questo perché servirebbe una palestra con degli spalti». In passato, la SFG organizzava il Trofeo Città di Lugano. «Ma la Resega, dove ci spostavamo per l’evento, andava bene e non andava bene, nel senso che era fin troppo grande. Un palazzetto come quello che, speriamo, sorgerà a breve a Cornaredo sarebbe il top. Sia per manifestazioni cantonali e nazionali, sia per un evento a carattere internazionale».

La ginnastica, dicevamo, è uno sport molto praticato. I numeri parlano chiaro. «Ma i limiti, ora, sono evidenti se penso agli spazi disponibili» prosegue Arma. «Adoperiamo palestre comunali e palestre cantonali. Nel secondo caso, siamo pure in affitto. Poi c’è il Palagym a Villa Luganese, ma è una struttura destinata solo al settore élite. Non possiamo organizzarci nulla, lì, perché ci si allena e basta. Ecco, se il palazzetto dovesse vedere la luce, e io sono fiducioso, per noi sarebbe un bel biglietto da visita».

Posizione centrale

Creare un Polo vorrebbe dire, insomma, evitare una vera e propria dispersione. Già, la SFG è presente sul territorio in più punti. «Concentrare e ottimizzare le nostre attività, invece, sarebbe il massimo» chiarisce Arma. «Il palazzetto inoltre sarebbe in posizione centrale, raggiungibile dai mezzi pubblici con facilità. Ci darebbe più visibilità. A Villa, dove c’è il Palagym, c’è un bus ogni trenta minuti. Sì, con il Polo la SFG Lugano potrebbe incrementare le sue attività e attrarre nuovi membri».

Il Centro regionale

C’è, infine, una questione di prestigio se vogliamo. L’idea, condivisa dal Dicastero sport, è quella di trasferire proprio al Polo sportivo il Centro regionale di ginnastica ritmica e, quindi, di «portare a casa» un’autentica eccellenza. «Ci darebbe – conclude Arma – ancora più visibilità. È chiaro che non potremo trasferire ogni nostra attività al Polo, mi riferisco nello specifico alla ginnastica ritmica e agli attrezzi del Palagym. Ma, ribadisco, il mio è un grosso sì a questo progetto».

La SFG Lugano ha voglia di pensare in grande. D’altronde, è nel suo DNA. Tanto tempo fa, nel 1894, Lugano ad esempio ospitò la Festa federale di ginnastica. Un avvenimento eccezionale e dai toni trionfalistici, con oltre quattromila ginnasti. E ancora bandiere, cortei, musiche, esercizi d’assieme. Il tutto ebbe luogo ai terreni Gianella, lungo Viale Cassarate, esattamente tra il Palazzo degli studi e il Parco Ciani.

